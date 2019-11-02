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Hakkâri'de çiğköfteciler denetlendi

Hakkari Belediyesi ekipleri kentte çiğköfte satışı yapan işyerlerini denetledi.


Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kentte her geçen gün artan çiğköfte satışı yapan iş yerlerinin belgeleri kontrol edilirken, bunun yanında sağlık açısından bir sorun olup olmadığı ve hijyen kurallarına uygunluğu da kontrol edildi. Denetimlerde çiğköftelerin saklandığı dolapların sıcaklık derecesinin uygunluğunu, özel cihazlarla kontrol eden ekipler, kurallara uymayan işyerleri hakkında yasal işlem yapacaklarını belirttiler.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çiğköfte ile ilgili olarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve gelişigüzel satış yapılmasına izin verilmeyeceğini belirterek, vatandaşların da çiğköfte tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini ifade ettiler.

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