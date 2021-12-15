HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de ‘Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın Uzun Devreli Gelişme Planı' çalıştayı düzenlendi.

Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın Uzun Devreli Gelişme Planı' çalıştayına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vvali yardımcıları, kaymakamlar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilgili kurumların bölge ve il müdürleri katıldı. Çalıştayda; milli park ile ilgili sürdürebilir kullanım alanları, mutlak koruma alanları, kontrollü kullanım alanları ve hassas koruma alanları konuları ele alınırken, milli park ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.