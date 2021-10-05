İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de çocuk oyun parkları onarıldı

Hakkari’de birçok mahallede bulunan çocuk oyun parkları yeniden onarıldı.

Hakkari'de birçok mahallede bulunan çocuk oyun parkları yeniden onarıldı.


Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun parkları yeniden onarımdan geçirilerek daha güvenli bir hale getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Çocuklarımız için bu şehri güzelleştirmeye devam ediyoruz. Park onarımlarımızla birlikte çocuklar için vakit geçirmek artık daha eğlenceli ve en önemlisi güvenli olacaktır. Tahrip olan park alanlarını onarımdan geçirdik. Kauçuk zeminle daha güvenli hale getirdik. Parklara yönelik onarım çalışmaları devam ediliyor” dediler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.