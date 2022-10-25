Hakkari'de ‘Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı' yapılıyor

Hakkari Belediyesi kentte ilk defa ‘Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı' yapılması için çalışma başlattı.

Bulak Mahallesi'nde bin 100 metrekare alan üzerinde Hakkari Belediyesi tarafından ‘Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı' yapım çalışmalarına başlandı. Bu yıl faaliyete girmesi beklenen park ilde sevinçle karşılandı.

Hakkari Belediyesi sosyal medya hesabında "Hakkari Belediyesi olarak ilimizde bir ilke daha imza atıyoruz. Trafikte daha dikkatli, kuralları bilen miniklerimiz olsun diye Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı yapım çalışmalarına başladık" ifadelerine yer verdi.