Hakkari'de çocuklar için iki proje

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, eTwinning çatısı altında Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulu ile Ahmed-i Hani İlk ve Ortaokulunun kuruculuğunu üstlendiği “Matematik Bunun Neresinde?” ve "Bir Oyundur Yaşamak" adlı projelerle çocukların sosyal etkileşimlerini ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Müdür Gür, eTwinning okul projesiyle okulların öğretmen ve öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerin yanında sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerinin hedeflendiğini belirterek, “Çalışmalarda yer alan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere başarılar diliyorum. Okulların Erasmus ve eTwinning proje faaliyetlerine ilgi ve katılımları memnuniyet vericidir. Ortaya konulan projeler, eğitimde bizleri güzel sonuçlara ulaştıracağına dair inancım tamdır. ‘Bir Oyundur Yaşamak' adlı projede iki farklı şehirden dört okul ve altı öğretmen bir araya gelerek, etkinlikler ve ortaya çıkardığı ürünlerle kendilerini Türkiye'nin birçok şehrine tanıttı. Selahaddin Eyyubi Ortaokulu matematik öğretmenlerinden Sinem Gezen'in dahil olduğu ‘Matematik Bunun Neresinde?' projesi ile de güçlenen işbirliği, farklı kültürlerden insanları, evrensel niteliği olan oyun ve matematik çevresinde birleştirerek, hep birlikte oyun tasarlamanın ve matematiğin alan ve teorik kısmını öğreniyor. Tasarladıkları oyunlarla yaptıkları etkinliklerin sonsuz dünyasında keşfe çıkıyorlar. Böylelikle öğrencilerin kültürel ufku genişliyor ve hayata farklı bakış açıları ile bakabiliyorlar" dedi.