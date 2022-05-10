Hakkari'de çocuklar için trafik eğitimi alanı oluşturuldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Sümbül Anaokulu tarafından oluşturulan ‘Trafik Eğitim Alanı' hizmete açıldı.

Açılışın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Emniyet Müdürünün eşi Gökşen Pınar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal, ‘Trafik Eğitim Koridoru'nu öğrencilerle birlikte gezdi. İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, çocuklarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle ‘Trafik Eğitim Parkı'nı tamamladıklarını belirterek, “Ağaç yaşken eğilir mantığı ile küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı bilinçli olarak trafiğe hazırlamayı arzu ediyoruz. Trafikteki kuralların hayati önem taşıdığına inanan kuşaklar yetiştirmek amacıyla standartlara uygun, çocukların güvenli oyun alanları, güvenli okul yolu, trafik ışıkları, emniyet kemeri, üst geçit kullanma, trafik işaretleri ve trafik kurallarını eğlendirerek öğretecek olan ‘Trafik Eğitim Alanı' hayırlı olsun" dedi.