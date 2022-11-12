Hakkari'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de "Çök-Kapan-Tutun" deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Hakkari AFAD İl Müdürlüğü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar belediye önünde stand kurarak vatandaşlar deprem hakkında bilgilendirilerek broşür dağıttı. Daha sonra belediye meclis salonundaki tatbikat öncesinde AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, kurumun faaliyetleri ve tatbikatla ilgili bilgi verdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, kurum amirleri, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, jandarma, AFAD ve Kızılay gönüllüleri saat 18.57'de masaların altına çökerek "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı. Belediye ve camilerdeki hoparlörlerde uyarı yapıldı. Vali Akbıyık, söz konusu tatbikatın kentte de yapıldığını söyledi.

Depremin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fay hatlarında olması sebebiyle acı sonuçları doğurabildiğini ifade eden Akbıyık, "Gölcük'de, Kocaeli'de, Sakarya'da, Malatya'da, Sivas'ta, Erzincan'da, Van'da, Elazığ'da. Buradan tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz depreme ülke olarak, Hakkari olarak hazır olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, AFAD Başkanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar büyük bir çaba içinde halkımızı bilinçlendirme ve depreme ve depremden sonraki tedbirlere hazır hale getirmek için çalışıyor. Konutlarımızı, iş yerlerimizi depreme göre yapmalıyız. Çok katlı evler yapmamalıyız. Hakkari'de de buna yönelik başarılı çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okunduğu duanın ardından tatbikat sona erdi.