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Hakkari'de ‘Cumhur ittifakı' rüzgarı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Harekat Partisinin (MHP) Hakkari il başkanları, ‘Cumhur İttifakı’ kapsamında kurumlara ziyaretlerde bulundular.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Harekat Partisinin (MHP) Hakkari il başkanları, ‘Cumhur İttifakı' kapsamında kurumlara ziyaretlerde bulundular.


Türkiye'deki cumhur ittifakı ziyaretleri doğu illerde de devam ediyor. Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve MHP İl Başkanı Fatih Özbek; Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler.

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