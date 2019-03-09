İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nin ziyaret edeceği Hakkari’de yapılan hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nin ziyaret edeceği Hakkari'de yapılan hazırlıklar devam ediyor.


Hakkari Belediyesinin tüm ekipleri çalışma başlatarak Cumhurbaşkanı'nın geçeceği güzergahlarda gerekli çalışmalar yapılarak caddeler Türk bayrakları ile süslendi. 11 Mart Pazartesi günü Saat 14.30'da Valilik önünde düzenlenecek olan mitinge katılımın her zamanki gibi yoğun olacağı nedeniyle de çevredeki tüm güvenlik önlemlerini alındığı belirtildi. Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, "İnşallah her zaman olduğu gibi yine hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Hakkari'mize yakışır bir şekilde uğurlamaya hazırız ve herkesi davet ediyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.