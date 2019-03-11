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Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Hakkari’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak miting öncesi vatandaşlar alana gelmeye başladı.

Hakkari'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak miting öncesi vatandaşlar alana gelmeye başladı.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan miting alanına akın eden vatandaşlar, değişik noktalardan üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Yüksek binaların çatılarına güvenlik güçleri yerleştirilirken, kent genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Alanı doldurmaya başlayan vatandaşlar, heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekliyor.

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