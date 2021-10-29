Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hava şartları nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam etti. Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında büyük fedakarlıklar sonucunda kazanılan milli mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandırılışının 98. yıl dönümüne ulaşmanın millet olarak mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu tarihin milletin istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Şiirlerin okunduğu, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun çeşitli gösteriler sunduğu ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, tören geçişi ile son buldu.

Törene Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdoğan Bada, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Başkan Vekili Naif Karaman, CHP Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.