Hakkari'de dağlık alanda mahsur kalan atlar kurtarıldı

Hakkari'nin Otluca köyünde dağlık alanda mahsur at sürüsü AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent merkezinde 10 kilometre mesafede bulunan Uyanık mezrasında dağlık alanında yaklaşık bir haftadır mahsur kalan 8 at İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi ve AFAD ekibini harekete geçirdi. Ekip köylülerle birlikte Uyanık Mezrası üst kısımlarında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu atların mahsur kaldığı bölgenin yolu ulaşıma açılarak atlara ulaşıldı. AFAD ekipleri beraberinde götürdükleri yemleri aç kalan hayvanlara kendilerine gelmelerini sağladı.

Daha sonra atlar ekiplerin himayesinde Otluca köyü ve Uyanık mezrasına ulaştırılarak burada sahiplerine teslim edildi.

Köylüler AFAD ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin bir türü ulaşamadıkları atlarının kurtarıldığını belirterek valilik başta olmak üzere il özel idaresi ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.