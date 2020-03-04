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Hakkari'de ‘Değerli Öğretmenim' projesi

Anadolu Vakfı yetkilileri, ‘Değerli Öğretmenim’ projesi kapsamında Hakkari’deki öğretmenlerle bir araya geldi.

Anadolu Vakfı yetkilileri, ‘Değerli Öğretmenim' projesi kapsamında Hakkari'deki öğretmenlerle bir araya geldi.


Kapsamı her geçen gün genişleyen projeleriyle hayatına dokunduğu insanların sayısı yüz binlere ulaşan Anadolu Vakfı, ‘Değerli Öğretmenim' projesi kapsamında Hakkari'de eğitim programı düzenledi. 2-6 Mart tarihleri arasında sürecek programda Hakkari'deki öğretmenlere ‘İnovasyon' eğitimleri veriliyor.


Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar oluşturmayı hedefleyen Anadolu Vakfı, Değerli Öğretmenim projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor. 2-6 Mart tarihleri arasında Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘İnovasyon' eğitimleri ile öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırarak başarılı birer sosyal girişimci olmaları hedefleniyor.

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