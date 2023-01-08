Hakkari'de derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Hakkari caddelerinde sevinç gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında üstünlüğüyle sona eren maçın ardından dondurucu soğuğa rağmen sevinç gösterisi yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumhuriyet ve birçok cadde üzerinde takımlarının başarısını kutladı.

Kamyonet kasalarında ve araçlarla şehir turu atan taraftarlar sloganlara kent merkezini ilettiler. Polis ekiplerinin de muhtemel bir olaya karşı geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.