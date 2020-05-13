İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de dere yatakları larvalara karşı ilaçlanıyor

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve lavra üreme noktalarında ilaçlama çalışması başlattı.


Her çeşit su birikintisi, sazlık, bataklık, yavaş akan akarsu kenarları, içi dolmuş havuzlar, fosseptik çukurları, inşaat bodrumlarındaki su birikintilerini tespit eden belediye ekipleri, sinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı. Hakkari Belediyesi yetkilileri, 5 mahallede haşere üreme noktalarının tespit edildiğini ve gerekli ilaçlamaların yapıldığını söyledi. Öncelikle haşerelerin üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını ifade eden belediye yetkilileri, larva mücadelesi ve ilaçlama çalışmalarının il genelinde belirlenen noktalarda devam ettiğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.