Hakkari'de dere yatakları larvalara karşı ilaçlanıyor

Her çeşit su birikintisi, sazlık, bataklık, yavaş akan akarsu kenarları, içi dolmuş havuzlar, fosseptik çukurları, inşaat bodrumlarındaki su birikintilerini tespit eden belediye ekipleri, sinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı. Hakkari Belediyesi yetkilileri, 5 mahallede haşere üreme noktalarının tespit edildiğini ve gerekli ilaçlamaların yapıldığını söyledi. Öncelikle haşerelerin üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını ifade eden belediye yetkilileri, larva mücadelesi ve ilaçlama çalışmalarının il genelinde belirlenen noktalarda devam ettiğini belirttiler.