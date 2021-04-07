Hakkari'de dereceye girenlere ödülleri verildi

Hakkari İl Müftülüğü tarafından “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” konulu kompozisyon yarışmasında birincisi olan Fatma Kaplan ödülünü İl Müftüsü Faruk Gürbüz'den aldı.

Hakkari İl Müftülüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında liseler arasında düzenlediği “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Pandemi nedeniyle geciken ödül töreni müftülük binasında, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün katılımıyla yapıldı.

Kompozisyon yarışmasında merkez ilçe ve il bazında 2 birincilik alan Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Fatma Kaplan, başarılarını anlattı. Farklı tarihlerde düzenlenen kompozisyon yarışmalarında aldığı dereceleri aktaran Kaplan, “Geçen yıl Yeşilay bağımlılıkla ilgili anı türünde edebiyat yarışmasında ili temsilen birinci oldum. Türkiye elemelerinde Hakkari'yi temsil ettim. Fakat başarı elde edemedim. Bir Bilenle Bilge Nesil, Eğitim-Bir-Sen yarışmasında bir dönem boyunca verilen 4 kitap hakkındaki kompozisyon yarışmasında 2 birincilik bir de ikinciliğim oldu. Bir kitapta ise dereceye girememiştim” dedi.

“İlkokuldan beri kitap okuyorum”

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü nedeniyle düzenlenen “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” konulu kompozisyon yarışmasında il ve ilçeler arasında 2 birincilik kazandığını anımsatan Kaplan, "İlkokuldan beri kitap okuma alışkanlığım var. Lisede bu daha fazla arttı. Böylece kelime dağarcığım gelişti. Özellikle lisede okuduğum yazarların eserlerinden etkilendim. Sonra kendi görüşlerim arttı. Gerekli yerlerde yazarları eleştirebilen fikirlerim gelişti. Yani yazarın aslında şu veya bu şekilde yazması daha güzel olurdu diye düşündüm. Kısacası eleştiri yeteneğim gelişti. Ayrıca duygusallığım yeteneğimi etkiledi. Böylelikle düzenlenen kompozisyon yarışmalarında dereceler aldım” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dereceye girenlere ödül verildi.