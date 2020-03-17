Hakkari'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

İlk önce bütün araçlarını dezenfekte eden Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonra kent genelinde yıkama ve ilaçlama çalışması başlattı. Hakkari Valiliğinin talimatları üzerine okul, kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri, AVM'ler, taksi ve dulmuş durakları, park ve bahçeler, çocuk oyun merkezleri, çarşı merkezindeki cadde ve sokakları ilk önce tazyikli suyla yıkayan itfaiye ekibinin çalışmasının ardından veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından da yeni tip korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Yeni tip korona virüse karşı tüm önlemlerin en üst seviyede alındığı Hakkari'de belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri de; bakliyat, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında fahiş artış denetimleri yaptı.

En ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmayan belediye ekipleri, kentteki denetim ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.