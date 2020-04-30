Hakkari'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda kentte korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çarşı merkezi başta olmak üzere cadde, sokak, kamu kurum ve kuruluşları, okullar, AVM'ler ile birçok noktanın yıkanarak dezenfekte edildiği Hakkari'de çalışmalar sürüyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi, insan popülasyonunun yoğun olduğu resmi kurum ve kuruluşlarda ilaçlama çalışması da başlattı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kentin tüm noktalarındaki dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.