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Hakkari'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi, cadde ve sokaklarla bazı iş yerlerinin camlarını köpüklü suyla dezenfekte etti.


Çarşı merkezi, mahalle, cadde ve sokaklar, taksi durakları, çocuk oyun grupları ve spor alanlarının bulunduğu parklarda da ekipler tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve zabıta müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemlerini arttırdı. Çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, zorunda kalmadıkça kalabalık yerlerde bulunulmaması, el hijyenine önem verilmesi ve tokalaşma gibi yakın temaslardan kaçınılmaları konusunda belediye ekiplerinin kendilerini bilgilendirdiğini ifade etti.

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