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Hakkari'de dezenfekte çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamındaki yıkama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamındaki yıkama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Virüs belasının baş gösterdiği günden bu yana gece ve gündüz mesai gözetmeksizin çalışan belediyenin tüm birimleri halktan tam not aldı. Kent merkezi ve değişik mahallelerin ara sokakları önce itfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla yıkandı, ardından veteriner işleri müdürlüğü dezenfekte ekibi devreye girdi. Canla başla çalışan belediye ekipleri, cadde ve sokakları pırıl pırıl bir hale getirdi.


Kent genelinde günübirlik çalışmalarının devam ettiğini belirten belediye yetkilileri; park, bahçe, toplu yaşam alanları ve tüm alanları yıkadıktan sonra dezenfekte ettiklerini belirttiler.

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