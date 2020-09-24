İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de dezenfekte çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte ve yol yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetim ve dezenfekte çalışmaları sürüyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklar geceli gündüzlü köpüklü suyla yıkanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise akabinde hemen dezenfektan çalışmaları yapıyor.


Kentin birçok noktası belediye ekipleri tarafından büyük bir özenle dezenfekte ediliyor. Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar da, cadde ve sokaklardaki doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte rahat bir yola kavuşacaklarını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.