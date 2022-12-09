Hakkari'de “Dijital Dünyada Manevi Takipçilerimiz” konulu konferans

Diyanet İşleri Başkanlığının “Değerler Eğitimi” projesi çerçevesinde İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde orta ve lise seviyesinde eğitim öğretim veren okullarda “Dijital Dünyada Manevi Takipçilerimiz” konulu konferanslar verildi. Kasım ayı içerisinde il merkezi ile beldelerde bulunan 12 orta ve lise dereceli okulda düzenlenen konferans programları İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit, vaizler, din hizmetleri uzmanı, Kur'an kursu öğreticileri ve imam-hatipler tarafından verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü işbirliğinde verilen konferanslarda görevlendirilen konuşmacılar, dijital dünyanın geniş yapısının bütün din, düşünce ve inanış biçimlerine kapı araladığı, bu dönemde insanların dini, dünyevi, milli ve manevi arayışlarını dijitalde sürdürürken nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi konularda kapsayıcı bilgiler verdiler.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Dijital dünya kapsayıcı yapısıyla bütün evreni kuşatmış bulunmaktadır. İnsanlar modern dünyanın yeni soru ve sorunlarıyla başa çıkmak için sürekli desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüz dünyasında insanlarımız bu desteği dijital mecralarda ararlarken çoğu zaman kendileri ve toplum için zararlı durumlarla karşılaşabilmektedirler. İnsanlarımızı özellikle de gençlerimizi dijital dünyanın zararlarından korumak, din, dünya ve toplum için faydalı olan mecralarına yönlendirmek gayesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak okullarda konferanslar düzenlemek istedik. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bizlere kapılarını açan Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri, okul idareci ve öğretmenleri ile konferanslarda görev alan personellerimize teşekkür ederim" dedi.