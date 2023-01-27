Hakkari'de dilenci operasyonu

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından insanların duygularını istismar eden dilencilere geçit verilmiyor. Zabıta ekipleri tarafından Cumhuriyet, Bulvar ve Kayacan caddeleriyle Ulu Camii mevkiinde vatandaşları rahatsız eden dilencilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri, yaptıkları operasyonda değişik illerden gelen 9 erkek ve kadın dilenciyi küçük yaştaki 6 çocuğuyla birlikte yakaladı.

Zabıta ekiplerince yakalanan dilenciler, üst aramaları yapıldı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Hakkari Belediyesi olarak gelen şikâyetler istikametinde dilencilik yapan kişilere yönelik yapılan denetimlerin arttırıldığı söyleyerek, “Söz konusu şahıslar insanlarımızın duygularını istismar ederek, özellikle çocukları kullanıyorlar. Çevre illerden geldikleri tespit edilen dilenciler, araçlarla geldikleri illere geri gönderildi” dedi.