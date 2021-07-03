Hakkari'de doğa turizmi gelişiyor

Antalya ve İstanbul'da faaliyet gösteren doğasever Eko Trekking gezi grubu üyeleri, Hakkari'ye geldi.

Antalya ve İstanbul'da faaliyet yürüten Eko Trekking gezi grubu, bir dizi faaliyet gerçekleştirmek üzere Hakkari'ye geldi. 3 gün boyunca kentte faaliyet yürütecek olan 28 kişilik gezi grubu, Hakkari Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Veli Kaya öncülüğünde, ilk olarak Cennet ve Cehennem Vadisi'ni gezdi. Daha sonra Berçelan Yaylası ve Seyithan Gölü'nü gezen grup, bölgede kamp kurdu.

Yapılan etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Hakkari Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Veli Kaya, normalleşme ile birlikte Hakkari dağları ve yaylalarının özellikle yerli turistlerin akınına uğradığını belirtti. Başkan Kaya, “Hakkari' ye gelen misafirler, kentin doğasına hayran kaldı. Kenttin güzelliklerini tanıtma amacıyla farklı şehirlerde yaşayan 28 yerli turisti misafir ettik. Bu ziyaretin gerçekleşmesinde desteğini bizden esirgemeyen başta Hakkari Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz İdris Akbıyık'a, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür ediyoruz. Faaliyetlerimiz bundan sonra daha geniş kapsamlı olarak devam edecektir'' dedi.