Hakkari'de doğalgaz meslek elamanı yetiştiriliyor

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Abdullah Karataş, Hakkari'de 2019 yılında faaliyete girmesi planlanan doğalgaz için çalışmalara başlandığını söyledi. Karataş, “Bu anlamda kalifiyeli eleman ihtiyacını karşılamak için TOBB Mesleki Eğitim Merkezi olarak doğalgaz kaynakçılığı, gazaltı kaynakçılığı, oksigaz kaynakçılığı ve doğalgaz iç tesisatı meslek dallarında kurslar açtık. Talebi karşılamak için haftada 3 kurs tertip ettik. Her kursta 15-20 arası kursiyere eğitimler vermeye başladık. Kurslar 2,5 ay sürmektedir. İlk grup kurslar bittikten sonra ikinci grup kurslar başlayacaktır. Kurslar hafta içi sabah, öğleden sonra ve hafta sonu olarak planlandı. Kursiyerler, 218 saat eğitimlerini tamamlayarak kurs sertifikası almaya hak kazanacaktır. Gelecek yıl doğalgaz tesisatı işinde kalifiye elaman olarak çalışabileceklerdir. Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir” dedi.

Kurs eğitmeni Ömer Ağacanoğlu ve beraberindeki eğitmenler ise, doğalgaz kursuna yoğun talebin olduğunu ifade ederek, 5 binin üzerinde bir talebin olduğunu söylediler. Burada kursiyerlere kurslar verdiklerini ifade eden eğitmenler, işe girecek hevesi ile gençlerin işi çok iyi kavramaya çalıştıklarını belirttiler.