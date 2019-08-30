Hakkari'de doğalgaz sonrası yollar onarılıyor

Hakkari'de başlatılan şehiriçi doğalgaz hattı dağıtım çalışmaları sonucu kazılan yolların onarılması için belediye çalışma başlattı.

Hakkari'de şehiriçi doğalgaz hattı dağıtım çalışmaları kapsamda çarşı merkezi ile Bulvar Caddesi üzerindeki ve caddeye bağlı ara sokaklarda kazı çalışmaları yapıldı. Doğalgaz hattı dağıtım çalışmaları ile cadde ve sokaklarda yapılan kazı çalışmaları sonrası Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol onarım ekipleri kazılan yolları BSK sıcak asfalt ile kaplayarak onardı.