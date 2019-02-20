Hakkari'de doğaya yem bırakıldı

Hakkari'de yaban ve sokak hayvanları için belirli alanlara yem bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü tarafından Cevizli köyü bölgesinde yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bırakıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, her sene yaptıkları gibi bu sene de ağır geçe kış koşullarından dolayı beslenme sıkıntısı çeken hayvanlar yönelik doğada yem takviyesi yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Müdürlük olarak ilimizde ağır geçen kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak, av ve yaban hayvanları için doğaya yem takviyesi yaptık. Bizlere yemleme çalışmalarında destek veren Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk'a, ayrıca çalışmalarımızda bize her türlü desteği sunacaklarını bildiren Vali Yardımcımız Aziz Gölbaşı'na şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunarım” dedi.