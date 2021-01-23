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Hakkari'de dondurucu soğukta su mesaisi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğuk hava ve 1,5 metre kara rağmen su arızaları ile mücadele ediyor.


56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde dinlenirken belediye ekipleri ise 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası güzergahı ile Otluca köyü güzergahında meydana gelen su arızalarını gidermek için soğuk havaya meydan okuyor. Halkın mağdur olmaması için büyük bir özveriyle görevlerini icra eden belediye su ekibi zorlu doğa şartlarına direniyor. Otluca köyü yolunda bulunan su arızasını gidermeye başaran ekipler, soğuklardan korunmak için yer yer ateş yakarak ısınmaya çalıştılar.

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