Hakkari'de duba çalışması başlatıldı

Çarşın değişik noktalarına dubalar monte eden zabıta ekipleri, bu defa ise hükümet konağı arkasındaki Konak Caddesi üzerinde bulunan bazı noktalara yerleştirdi. Çalışmaların başında bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, şehrin değişik sokak ve caddelerinde seyir halinde bulunan araçlar için çift şerit trafik akışının sağlanabilmesi, yol kenarına yapılan araç parklarının önlenmesi ve trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla duba yerleştirme ve yenileme çalışmaları başlattıklarını belirtti. Yol kenarlarına yapılan gelişigüzel araç parklarını da engelleyen bu sisteme vatandaş ve esnaflar tarafından takdirle karşılandı.