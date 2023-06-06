Hakkari'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri devam ediyor

Hakkari'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Hakkari Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü personelleri, öğrencilerle birlikte Bulvar Caddesi'nden Atatürk Kültür Merkezinin bulunduğu Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi'ne kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde çevre ile ilgili değişik pankartlar bulunan öğrenciler, "Temiz çevre hakkımız" sloganları attı.

Yürüyüşün sonunda Atatürk Kültür Merkezinden düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Hakkari Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde vefat eden vatandaşları andı. Türkiye Çevre Haftası kutlamasının; çevre kirliliği ve etkilerine dikkat çekmesine, gelecek nesillere bırakacak mirasa sahip çıkmaya, çevre bilinci oluşturması konusunda yeni ufuklar açmasını temenni eden Yakar, “Doğamız hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, sanayi atıkları, yakıtlardan ortaya çıkan gazlar, kimyasal maddeler ve insan kaynaklı kirleticiler ile kirlenmekte ve kendi gücünü aşan kirlenmeyi tolere edememektedir. Temiz dünya için çevre temizliğine önem vermekte ve bu alanda Avrupa Birliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Belediyeler Birliğinin ortak girişimi olan ‘Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi', aldığımız bilgiye göre bu yıl içinde faaliyete geçecektir. Ayrıca uluslararası kuruluşların ve birçok ülkenin sahiplendiği Sıfır Atık Projesi 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi koordinatörlüğünde başlatıldı. İlk uygulama alanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Bakanlığımız olan Sıfır Atık Projesini öncelikle kendi kurumumuzda faaliyete geçirmiş olup ayrıca 249 adet başvuru yapan kurumlara müdürlüğümüz tarafından Sıfır Atık belgeleri takdim edilmiştir. Ayrıca 5 Haziran Türkiye Çevre Haftası kutlamalarına; başta valimiz olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Orman Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ederim'' dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapılan ve şarkıların seslendirildiği etkinlik, hafta bünyesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Etkinliğe Defterdar Ramazan Özdemir, Kadastro Müdürü Temel Çimen, Ticaret Müdürü Salih Çiftçi, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, İş-Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.