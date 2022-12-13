Hakkari'de "Duyu ve Hareket Alanı Uygulama Evi" açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla "Duyu ve Hareket Alanı Uygulama Evi" özel öğrencilerin hizmetine açıldı.

İçerisinde engelsiz oyun alanı, bahçe ve hayvan bakım uygulama alanları, hayvan ve tabiat bahçesi gibi özel donanımlara sahip eğitim ortamları olan "Duyu ve Hareket Alanı Uygulama Evi", Vali İdris Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından açıldı. Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkânlar, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle 12 derslikli ve 61 öğrencisi mevcut olan okula kazandırılan yeni ortamların açılışında konuşan Vali Akbıyık, Duyu ve Hareket Alanı Uygulama Evi'nin özel öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti. Akbıyık, "İçerisinde tavuk kümesi, köpek evi, tavşan evi ve kedi evi olan alanlarla özel eğitim okulumuzda eğitim alan öğrencilerimizin kişisel yeterliliklerinin artırılması, kimseye bağımlı kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda sağladığı pedagojik-psikolojik destek, sosyal aktivasyonlarla öğrencilerimiz için fırsat eşitliği imkânları oluşturuyor. Tüm detaylarıyla kullanıma hazır hale getirilen uygulama evinde, kişisel bakım ve temizlik becerileri, çeşitli ev araç-gereçleri kullanımı, ev temizliği ve düzeni, mutfak becerileri gibi konularda öğrencilerimizin bağımsız yaşama hazırlanmalarına yardımcı olunacak. Öğrencilerimizin her alanda gelişimini önemseyen devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle okulumuzda bahçe ve hayvan bakım uygulama alanlarını oluşturarak özel öğrencilerimizin hayvan sevgisini eğitim ortamında da yaşamasına imkân veriyor. Özel öğrencilerin akranları gibi oyun alanlarında yeterince vakit geçirmesine imkan sunan, becerilerini geliştirecek engelsiz oyun alanlarının okulumuza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ederim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün de bir konuşma yapmasının ardından davetliler duyu ve hareket uygulama atölyesi, bahçe ve tabiat uygulama atölyesi ve uygulama evi atölyesini gezdi.