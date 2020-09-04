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Hakkari'de EBA destek noktası kuruldu

Hakkari’de uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu.

Hakkari'de uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu.


Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'ndan faydalanmalarını sağlamak için okullar ve kurumlarda EBA destek noktaları oluşturduklarını söyledi. Müdür Gür, “İlimiz genelinde şu ana kadar 41 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Uzaktan eğitim döneminde de öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

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