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Hakkari'de EBA ile ilk ders işlendi

Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’de de start aldı.

Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de start aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar ile korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler, ilk derslerini EBA üzerinden işledi. Hakkari'de eğitim öğretim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders ile televizyon karşısına geçti. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020'de okulların tatil edilmesi ile bugün televizyon başına geçen öğrenciler, derslerini TRT-EBA'dan takip etti.


Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TV'de ilk derslerini izleyen öğrencileri evden takip ederek yardımcı oldu. Uzaktan eğitim ile evde EBA-TV'den ilk dersini izleyen Hakkarili öğrenciler, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, bakanlık yetkililerine teşekkür ettiler.

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