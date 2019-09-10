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Hakkari'de eczane açılışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari 4 kişinin istihdam edildiği yeni bir eczane hizmete açıldı.


Altay Caddesinde hizmete giren eczanenin açılış törenine Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kanaat önderi Adil Erdoğan, toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eczanenin açılış kurdelesini Başkan Servet Taş, kanat önderi Adil Erdoğan ve işyeri sahibi Azat Vural kesti. Taş, eczane sahiplerini tebrik edip iş hayatında başarılar diledi. Eczane sahibi Azat Vural, katılımcılara teşekkür ederek, açılan eczanenin Hakkari'ye hayırlı olmasını diledi. Vural kaliteli hizmet vereceklerini de ifade ederek, “Hakkarimiz hizmetin en iyisine layıktır. Eczanemizin halkımıza faydalı olacağımızı düşünerek elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız” dedi.

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