Hakkari'de eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Hakkari'de 3 aylık tatilin ardından 82 bin öğrenci için 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı.

5 Eylül'de başlayan ve 9 Eylül'de sona eren okula uyum eğitimi programının ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl ilk kez başlattığı uygulama ile yardımcı kaynak kitaplar da öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler için başladığını ve okulların yeni döneme hazır hale getirildiğini ifade eden Müdür Gür, "357 okulumuzda, 82 bin öğrenci ve 4 bin 749 maarif ordumuzla birlikte yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak oluyor ve sınıflarımızın kapılarını binlerce öğrencimize açıyoruz. Geleceğe doğru bu yürüyüşümüzde, eğitimi en öncelikli meseleleri olarak gören valimizin liderliğinde ve yakın takibiyle yaz dönemi boyunca okullarımızın tadilat ve onarımı yapılmış, tüm okullarımızda gerekli güvenlik önlemleri alınmış, taşımalı eğitimin bütün iş ve işlemleri tamamlanmıştır. İl merkezi ve dört ilçemizde, toplam bir milyon 130 bin adet kaynak kitap ve ders kitapları, devletimizin imkânları sayesinde eksiksiz bir şekilde öğrencilerimizin masalarının üzerine konulmuştur. Bakanlığımızca okullarımızın tüm ihtiyaçları karşılandı. Yeni eğitim öğretim yılında, bütçe gönderilmeyen tek bir okulumuz yok. Çocuklarımızın özellikle okul öncesi eğitime erişimlerini artırmak için müthiş bir yatırım yapıldı. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları var. Bu, eğitimde fırsat eşitliği için çok kritik. Çünkü okul öncesi eğitime devam eden bir çocukla hiç devam etmeyen bir çocuk birinci sınıfa geldiği zaman ciddi başarı farkı ortaya çıkıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiamıza, Hakkâri'mize ve ülkemize hayırlar getirsin” dedi.