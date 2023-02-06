Hakkari'de eğitim öğretime bir gün daha ara verildi

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar salı günü için tatil edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat 2023 Salı günü ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.