Hakkari'de eğitimcilere kişisel gelişim semineri

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında eğitimcilerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik seminerler düzenliyor.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği işbirliği ile 22-23 Aralık tarihlerinde müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve 1-2. sınıf öğretmenlerine yönelik “Etkinliklerle Değerler Eğitimi ve Liderlik ve Takım Yönetimi” eğitimleri düzenlendi. 106 öğretmen ve Hakkari il merkezinde görev yapan 56 müdür yardımcısına verilen seminere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahaddin Yüzgeçin de katıldı. Davut Türkkan, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde il merkezinde görev yapan müdür yardımcılarına ve rehber öğretmenlere "Liderlik ve Takım Yönetimi" eğitimi verdi. Ethem Teber ise Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 75 öğretmene “Etkinliklerle Değerler Eğitimi” verdi. Seminerler sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.

Davut Türkkan ayrıca Halk Eğitim Merkezi'nde aday öğretmenlere “İz Bırakan Eğitimciler-Mahir İz” konulu bir konferans verdi.