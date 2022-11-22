İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de ele geçirilen kaçak sigaralar imha edildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yürütülen operasyonlarda ele geçirilen kaçak sigaralar imha edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yürütülen operasyonlarda ele geçirilen kaçak sigaralar imha edildi.


Bağışlı Jandarma Karakolu tarafından Hakkari-Van kara yolu üzerinde bir süre önce icra edilen yol kontrol faaliyetleri esnasında şüphe üzerine durdurulan bir minibüste çok sayıda kaçak sigara ele geçirilmişti. Ele geçirilen çeşitli markalardaki kaçak sigaralar, Bağışlı Jandarma Karakolunda Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde kazan dairesinde yakılarak imha edildi.

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