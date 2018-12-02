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Hakkari'de elektrik kesintisi

Hakkari’nin bazı mahallelerine enerji verilemezken, kar yağışına dayanamayan elektrik direği ise bir evin balkonuna devrildi.

Hakkari'nin bazı mahallelerine enerji verilemezken, kar yağışına dayanamayan elektrik direği ise bir evin balkonuna devrildi.


Yeni Mahalle'de yağışlara daha fazla dayanamayan demir elektrik direği, H. Ahmet Duman isimli vatandaşın balkonuna devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, mahallede birçok eve ise elektrik verilemediği belirtildi.


Olay yerine gelen VEDAŞ arıza ekibi ise, bölgede çalışma başlattı.



Kent merkezi elektriksiz kaldı


Kent genelinde meydana gelen arızalardan dolayı çarşı merkezi başta olmak üzere birçok mahalleye de elektrik verilemiyor. Kar yağışı nedeniyle elektrik kablolarının koptuğunu belirten VEDAŞ yetkilileri, kent merkezine yeniden elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade ettiler.

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