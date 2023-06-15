Hakkari'de Esendere-1 Operasyonu: 31 gözaltı

1 Operasyonu'nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu çerçevede ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Rüşvet, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Zimmet' suçlarının ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, bugün sabah saat 06.30 itibariyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda döviz, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirilmiş olup; aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevki sağlanacaktır” denildi.