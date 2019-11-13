İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de eski su hatları tarihe karışıyor

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, eski içme suyu hatlarının devre dışı kalacağını belirterek, vatandaşların 10 gün içinde yeni içme suyu hatlarını bağlamaları çağrısında bulundu.


Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkililer, kent merkezindeki su sıkıntısının önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların daha sağlıklı su alabilmeleri için eski hatta su verilemeyeceğini ve yeni hatlarını bağlamaları gerektiğini ifade ettiler. Yetkililer, “Hakkari merkezine bağlı Mit Kavşağı ve civarı Bulak Mahallesi, Beçelan Mahallesi, Altay Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kayacan Caddesi, Av. Muhsin Zeydan Caddesi, Onaylar Semti, Pehlivan Mahallesi'nin bir kısmına yeni şebeke isale hattında su verilmeye başlanmıştır. Yeni hatlarını bağlamayan vatandaşlarımızın ivedi bir şekilde hatlarını evlerin ve binalarının içine taşımalarını rica ederiz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.