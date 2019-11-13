Hakkari'de eski su hatları tarihe karışıyor

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkililer, kent merkezindeki su sıkıntısının önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların daha sağlıklı su alabilmeleri için eski hatta su verilemeyeceğini ve yeni hatlarını bağlamaları gerektiğini ifade ettiler. Yetkililer, “Hakkari merkezine bağlı Mit Kavşağı ve civarı Bulak Mahallesi, Beçelan Mahallesi, Altay Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kayacan Caddesi, Av. Muhsin Zeydan Caddesi, Onaylar Semti, Pehlivan Mahallesi'nin bir kısmına yeni şebeke isale hattında su verilmeye başlanmıştır. Yeni hatlarını bağlamayan vatandaşlarımızın ivedi bir şekilde hatlarını evlerin ve binalarının içine taşımalarını rica ederiz” denildi.