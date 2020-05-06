Hakkari'de esnaf denetimi

Hakkari'de temizlik, hijyen, sağlık ve sosyal mesafe kurallarından ödün vermeden çalışan Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlıklı ve huzur içinde bir alışveriş yapabilmeleri amacıyla rutin denetim ve kontrollerine aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda korona virüs denetimlerini en iyi şekilde yapan ve halktan tam not alan Hakkari Belediyesi, rutin denetimlerini ise sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerin vatandaşın sağlığı için önem arz ettiği ifade etti.