Hakkari'de esnafa aşı çağrısı

Hakkari'de bazı kurum personelleri, esnafı dolaşıp Covid-19 aşısı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yüzde 75'in üstünde aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına giren Hakkari'de, denetimler daha da sıklaştırıldı. Bir haftalık aşılamayla 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükselen Hakkari'de, korona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık ekipleri, çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler; mahalle, köy, yaylalarda sağlık hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.

Hakkari'de belediye, sağlık, tarım,112 ve il özel idaresinden oluşan denetim ekibi, esnafları denetleyerek aşı yaptırın çağrısında bulundu. Maske, sosyal mesafe ve hijyenik konularında uyarılarda bulunan denetim ekipleri, kentin değişik noktalarında da çalışmalarını sürdürüyor.