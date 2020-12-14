İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de et ürünleri işletmeleri denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi tarafından et ürünleri işletmeleri denetlendi.


Önceki gün süt ve süt ürünleri, takviye edici gıda üreten iş yerlerine yönelik başlayan denetim seferberliği, bugün de et ve et ürünlerinin imalattan satışa kadar her aşamada denetimi yapıldı. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekibi, üretim yapan işletmelerde maske, mesafe ve hijyen koşulları denetledi.


Et satan işletmeleri titizlikle denetleyen ekipler, il dışından getirilen beyaz etin son kullanım tarihi ile tazeliğini denetledi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, halkın sağlığı için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.