Hakkari'de evlat nöbeti 17. haftasında

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürürken, parti binasından ailelerin sesini yine müzikle bastırıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde "Kahır olsun, Çocuklarımızı geri verin, PKK kaybedecek anneler kazanacak" sloganları attılar.

Ellerindeki yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüyen anneler eylemlerinin 17. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdiler.

Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösteren anneler çocuklarımızı geri verin dedi. HDP binasında çalınan yüksek sesli müzik ise annelerin sesleri bastırıldı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Hakkari anneleri ve kadınları olarak toplandıklarını söyledi.

Çiftçi,” Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, birlikte çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra ayrıldı.