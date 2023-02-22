Hakkari'de ‘fahiş fiyat' denetimi

Hakkari'de son günlerde et fiyatları ile ilgili gelen şikayetler üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kasapların belirlenen rayicin üzerine çıktığı tespit edildi. Fahiş et satan birçok esnafa uyarı cezası kesildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, fiyat artışlarının sıklaşmasından dolayı şikâyetler aldıklarını ve denetimlerin arttığını kaydetti. Yetkililer, vatandaşların güveninin suiistimal edilmemesi için denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, ildeki birçok esnafa uyarı cezası kestiklerini belirtti. Yetkililer, bundan sonra rayicin üzerinde satış yapanlara 10 bin TL para cezası ve kapatmalara kadar cezaların verileceği bildirildi.