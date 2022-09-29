Hakkari'de fahiş fiyat ve hijyen denetimi

Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekipler döner salonları, çorbacılar ve okul kantinlerinde fiyat denetimi ve gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler uyulması gereken kurallar hakkında işyeri sahiplerini ve çalışanları bilgilendirdi. Denetim ekibi yetkilileri, "Öğrencilerin sağlığı belediyemizin her zaman önceliği olmuştur. Onlar eğitimlerine devam ederken bizlerde beslenme ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemelerimizi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetim yaptık. Gelen şikayetler üzerine döner salonları ve çorbacı sektöründe faaliyet gösteren işyerlerini de denetledik. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından kendilerine verilen fiyat tarifesinin müşterinin görebileceği bir asılması konusunda uyarılarda bulunduk. Fahiş fiyatta ürün satanların her ürün başına cezai işlem gerçekleştirileceğine dair işletme sahiplerini de uyardık" dedi.