Hakkari'de fidan dikme kampanyası

Hakkari'de “Çocuk Bahçesi” kampanyası kapsamında öğrenciler kent ormanına fidan dikti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Çocuk Bahçesi” isimli kampanyası kapsamında koruma ve bakım altında olan çocuklara çevre bilincini kazandırmak, orman sevgisini aşılamak, ağaçların ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak için 81 il genelinde olduğu gibi Hakkari'de de fidan dikimi yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğünün ağaç temini ve dikim yeri belirlemesi desteği ile il merkezinde bulunan kent ormanında yapılan fidan dikme etkinliğine müdür yardımcı ve meslek elemanların yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü personeli de katıldı.

Ağaç dikiminden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya tarafından çocuklara çeşitli kitaplar hediye ederek başarılar diledi.