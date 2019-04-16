İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hakkari'de fidan dikme kampanyası

Hakkari’de “Çocuk Bahçesi” kampanyası kapsamında öğrenciler kent ormanına fidan dikti.

Hakkari'de “Çocuk Bahçesi” kampanyası kapsamında öğrenciler kent ormanına fidan dikti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Çocuk Bahçesi” isimli kampanyası kapsamında koruma ve bakım altında olan çocuklara çevre bilincini kazandırmak, orman sevgisini aşılamak, ağaçların ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak için 81 il genelinde olduğu gibi Hakkari'de de fidan dikimi yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğünün ağaç temini ve dikim yeri belirlemesi desteği ile il merkezinde bulunan kent ormanında yapılan fidan dikme etkinliğine müdür yardımcı ve meslek elemanların yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü personeli de katıldı.


Ağaç dikiminden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya tarafından çocuklara çeşitli kitaplar hediye ederek başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.