Hakkari'de “Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor” münazara yarışması

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait konferans salonunda düzenlenen münazara yarışmasına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Tahir Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl genelinde 20 okulun katıldığı münazara yarışması, kura çekimi ile başladı. Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ile Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yarıştığı münazara yarışmasında, öğrenciler ‘Çevre düzenlenmesinde yasalar mı etkilidir, yoksa bireyler mi?' konulu sunumlar yaptı.

Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı münazara yarışmasının sonunda jüri üyelerinin yaptığı puanlamada Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 358.2 puan alırken, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ise 344.2 puan aldı.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, tüm öğrencileri tebrik ederek, “Gençlerin kendilerini ifade etmeleri, kendi düşüncelerini savunmaları ve kendi doğrularını belgelerle ortaya koymaları çok hoşumuza gitti. Aslında bizim istediğimiz buydu. Münazaraya başlarken nasıl bir sonuçla karşılaşırız, bu derece bir ilgi görür müyüz gibi küçük soru işaretleri vardı. Ama iyi ki böyle bir şeye karar verdik. Öğrencilerimizin kendilerini argümanlarla ve delillerle savunmaları ve kendilerine olan özgüvenlerini ortaya koymaları çok hoşumuza gitti. Tabi bu bir yarışmadır. Her yarışmanın bir kazanını olacaktır. Ben tekrardan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

‘Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor' projesi kapsamında 4 eleme turu şeklinde düzenlenecek olan ve 24 Nisan tarihinde final yarışması yapılacak olan yarışmada dereceye girecek olan üç okula birer adet masa üstü bilgisayar ile ikinci ve üçüncüye çeyrek altın, birinci gelen okula ise yarım altın verileceği belirtildi.