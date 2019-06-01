Hakkari'de "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor” projesi

Hakkari'de 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor” projesi kapsamında düzenlenen liseler arası bilgi yarışması sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya 20 lisenin katıldı. Bir hafta süren yarışmanın finaline 5 lise dereceye girdi. Hakkari İl İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, düzenlenen yarışmanın formatını beğendiğini ifade ederek, “2023 eğitim vizyonunun ruhunu yansıtabildiğimiz sürece okullarımızın daha nitelikli hale gelecek. Amacımız çocuklarımızın bilgili, donanımlı, kültürlü, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bireyler olabilmelerini sağlamaktır. Her öğrencinin rakibinin kendisidir. Her geçen süreçte öğrenci, bir önceki başarısına göre kendini yenilemeli, kendi başarı seviyesini yükseltmelidir. Okuyan ve araştıran bir nesil yetiştirme gayreti içinde olmalıyız ve çalışmalarımızı bu minvalde sürdürmeliyiz” dedi.

Yarışma sonunda Hakkari Fen Lisesi 1'nci, Özel Kural Lisesi 2'inci Özel Teknokent Koleji 3'ncü, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 4'ncü ve Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5”nci oldu.